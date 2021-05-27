Хетафе официально назначил легенду Реала на пост наставника
11:33 - Читати українською
Бывший хавбек Реала Мичел будет тренировать Хетафе после ухода Хосе Бордаласа.
Мичел подписал контракт с Хетафе сроком на 2 года, сообщает официальный сайт клуба. Это уже его второй приход в Хетафе.
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58-летний специалист за свою карьеру наставника успел поработать во главе Райо Вальекано, Реал Кастильи, Хетафе, Олимпиакоса, Марселя, Малаги и УНАМ Пумас.
Отметим, что Мичел является легендой Реала. В статусе игрока он провел за мадридский клуб 404 поединки с 1984 по 1996 годы.
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