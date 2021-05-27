Бывший хавбек Реала Мичел будет тренировать Хетафе после ухода Хосе Бордаласа.

Мичел подписал контракт с Хетафе сроком на 2 года, сообщает официальный сайт клуба. Это уже его второй приход в Хетафе.

Хетафе подтвердил уход Бордаласа – специалист в ближайшее время возглавит Валенсию

58-летний специалист за свою карьеру наставника успел поработать во главе Райо Вальекано, Реал Кастильи, Хетафе, Олимпиакоса, Марселя, Малаги и УНАМ Пумас.

Отметим, что Мичел является легендой Реала. В статусе игрока он провел за мадридский клуб 404 поединки с 1984 по 1996 годы.

Суарес довершив чемпіонський пазл, Бейл роздав єврокубкові путівки, Маліновський пропустив Мілан в ЛЧ – огляд вікенду