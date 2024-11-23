Ла Лига вернулась из международной паузы матчем аутсайдеров. Более того – поединком команд, которые в этом сезоне меньше всего забивают в первых таймах. Вот и сегодня не подвели. Хотя Вальядолид старался. Силла бил с подступов к вратарской, и Сория сумел среагировать и отбить мяч.

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Еще у гостей были претензии на пенальти. Арбитры не назначили, а главный тренер так горячо спорил, что получил две желтые. Второй тайм Вальядолид начал без наставника у поля. Вряд ли именно это сработало, но факт в том, что Хетафе забил дважды в середине второй половины.

Заброс от центрального защитника в чужую штрафную стал проблемой для гостей. Защитники проиграли борьбу Ньйому, который сбросил на Альваро. Тот принял и с разворота отправил мяч в сетку. Через две минуты угловой привел к хаосу в штрафной Вальдолида, в котором лучше всего сориентировался Ньйом – 2:0.

Хетафе благодаря этой победе (лишь второй в сезоне) немного оторвался от зоны вылета, имея 13 набранных очков. Вальядолид с 9-ю пунктами расположился на предпоследнем месте.