Хетафе на выезде разгромил Леганес

В рамках матча 20-го тура Ла Лиги Хетафе забил три гола за тайм, оформив разгромную победу над Леганесом.

Хетафе после двух подряд поражений серьёзно навредил своим шансам на еврокубки, поэтому сегодня нужна была только победа. К счастью, в соперниках был аутсайдер чемпионата – Леганес. Со своей задачей подопечные Пепе Бордаласа справились за 20 минут.

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Счёт был открыт на 13-й после подачи с углового, которую головой замкнул Кабрера, а на 21-й Ньом ударом головой с рикошетом от перекладины удвоил преимущество Хетафе. Добить Леганес удалось уже на 33-й минуте в контратаке 3-в-1, которую ударом с нескольких метров завершил Молина – 0:3. На этом матч, в принципе, и завершился, ведь во втором тайме команды голов не забивали.

Таким образом, Хетафе набрал 33 очка и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Леганес, имея в активе лишь 14 зачётных баллов, остался на предпоследней строчке.

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