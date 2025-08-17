Испания, Ла Лига, 1-й тур

Сельта – Хетафе – 0:2

Голы: Лахос, 47, Уче, 72

Атлетик – Севилья – начало матча в 20:30

Эспаньол – Атлетико – начало матча в 22:30

Открывал воскресный уикенд в Испании поединок между Сельтой и Хетафе. Хозяева, для которых этот сезон стал 60-м в элите, минувшее первенство завершили на седьмой строчке турнирной таблицы, тогда как соперник, проводящий в Ла Лиге 21-й чемпионат, финишировал тринадцатым.

Команды начали осторожно, не форсируя событий. Первый полумомент создал Хетафе – Арамбарри стрелял с границы штрафной, но мяч просвистел над перекладиной. Сельта огрызнулась на 21-й минуте дебютным ударом в створ ворот (на две команды). Мингеса с левой вырезал на Аспаса, тот пытался с острого угла найти щель между стойкой и голкипером Хетафе, но последний сумел заблокировать удар и перевести на угловой.

В середине тайма Сельта убежала левым флангом в контратаку, прострел в штрафную защитники Хетафе перехватили, но мяч прилетел к Мингеси, который целил в правую девятку – сфера пролетела над перекладиной. За 5 минут до конца тайма гости имели хороший момент, чтобы выйти вперед: Уче после навеса в штрафную и отскока сыграл на добивании, но мяч прошел над воротами.

Сразу после перерыва Хетафе вышел вперед: Уче обыграл защитника на правом фланге штрафной и выкатил в район одиннадцатиметровой отметки на Лахоса, который точно пробил низом в правый угол. На 61-й минуте Сельта заработала перспективный штрафной вблизи штрафной справа, однако не смогла воспользоваться стандартом как следует.

На экваторе второй сорокапятиминутки Сарагоса прошел по левому флангу и простреливал на дальнюю штангу – Аспасу не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть в сетку. Впоследствии Яго стрелял из-за пределов штрафной в правый угол – Сориа в прыжке забрал, а через мгновение спас после выстрела Аспаса. В следующей контратаке Хетафе удвоил свое преимущество: Уче убежал на свидание с Раду, попутно раскидав двух защитников, обыграл голкипера и закатил в пустые ворота. На последних минутах нигериец мог оформить дубль, но сначала с близкого расстояния стрельнул по воробьям, а затем головой пробил прямо в голкипера. В конце концов, все завершилось логической победой Хетафе.

