Хетафе изменил название команды на матч с Барселоной из-за коронавируса
18:51 - Читати українською
Хетафе оригинально подготовился к матчу 6-го тура Ла Лиги против Барселоны.
Клуб из пригорода Мадрида оставил только буквы "Fe" из общего названия команды "Getafe" перед матчем против Барселоны, сообщает пресс-служба клуба, что в переводе с испанского означает "вера".
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Руководство клуба объяснило свое решение тем, что такой акцией хочет подарить надежду своим болельщикам в период пандемии коронавируса и подчеркнуть ценности, которые отстаивает.
К слову, матч Хетафе – Барселона состоится уже завтра, 17 октября. Начало игры в 22:00.
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