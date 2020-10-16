Хетафе оригинально подготовился к матчу 6-го тура Ла Лиги против Барселоны.

Клуб из пригорода Мадрида оставил только буквы "Fe" из общего названия команды "Getafe" перед матчем против Барселоны, сообщает пресс-служба клуба, что в переводе с испанского означает "вера".

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Руководство клуба объяснило свое решение тем, что такой акцией хочет подарить надежду своим болельщикам в период пандемии коронавируса и подчеркнуть ценности, которые отстаивает.

К слову, матч Хетафе – Барселона состоится уже завтра, 17 октября. Начало игры в 22:00.

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