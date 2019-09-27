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Хетафе – Барселона: вундеркинд каталонцев Фати пропустит матч

20:35 55 Читати українською
Хетафе – Барселона: вундеркинд каталонцев Фати пропустит матч
Ансу Фати / ФК Барселона

16-летний нападающий Барселоны Ансу Фати получил травму во время тренировки своей команды и не сыграет в завтрашнем матче против Хетафе.

 

Форвард каталонской Барселоны Ансу Фати не попал в заявку каталонского клуба на матч 7-го тура чемпионата Испании против Хетафе.

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Фати почувствовал дискомфорт в сухожилии правого коленного сустава во время сегодняшней тренировки команды. Здоровьем футболиста решили не рисковать и не включили Ансу в заявку. Игрок будет находиться под наблюдением клубных врачей, сообщает Mundo Deportivo.

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Кроме Фати в матче из-за травм не смогут принять участие Лионель Месси, Самюэль Умтити и Жорди Альба. Зато в основную группу вернулись Карлес Перес, Иван Ракитич и Мусса Ваге.

Напомним, Фати дебютировал за основную команду Барселоны в сезоне-2019/20 и уже успел забить 2 гола в 4 матчах Ла Лиги. Матч Хетафе – Барселона состоится завтра, 28 сентября.

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