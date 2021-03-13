Фиорентина разбила Беневенто в 27 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

Первый тайм превратился в сольный концерт Душана Влаховича, оформившего хет-трик. Два гола нападающего Фиорентины были довольно банальными, а третий стал настоящим украшением тура.

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Голкипер "фиалок" Дронговски отдал точную передачу через полполя – Влахович обработал, продвинулся ближе к штрафной и обводным ударом попал точно в девятку. После перерыва команды обменялись голами, которые зафиксировали счет 4:1 в пользу подопечных Пранделли.