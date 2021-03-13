Хет-трик за один тайм и ассист вратаря в видеообзоре матча Беневенто – Фиорентина – 1:4
23:23 - Читати українською
Фиорентина разбила Беневенто в 27 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов матча.
завершено
Душан Влахович 26’
Душан Влахович 45+1’
26’ Душан Влахович
45+1’ Душан Влахович
Первый тайм превратился в сольный концерт Душана Влаховича, оформившего хет-трик. Два гола нападающего Фиорентины были довольно банальными, а третий стал настоящим украшением тура.
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Голкипер "фиалок" Дронговски отдал точную передачу через полполя – Влахович обработал, продвинулся ближе к штрафной и обводным ударом попал точно в девятку. После перерыва команды обменялись голами, которые зафиксировали счет 4:1 в пользу подопечных Пранделли.
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