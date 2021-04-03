Топалов забил уже на 5 минуте, однако его гол в ворота Ингульца отменили из-за офсайда. Перед перерывом азовцы заработали пенальти, который реализовал Бондаренко, а во второй половине голы посыпались один за другим. Со стартом второго тайма оформил дубль Бондаренко, но Плохотнюк и Коваленко уже через 6 минут выровняли положение.

Мариуполь перестрелял Ингулец в сумасшедшем матче с семью голами, тремя пенальти и хет-триком воспитанника Шахтера

Воспитанник Шахтера снова реализовал пенальти, забив свой третий гол за поединок, а Стасюк сразу увеличил преимущество азовцев до двух мячей. Гол Шевцова с пенальти уже никак не повлиял на результат – Мариуполь удержал победу.