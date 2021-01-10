Тоттенхэм без проблем одолел Марин в 3-м раунде Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

"Шпоры" уже до перерыва сняли вопрос о победителе встречи с любительским Марином – Карлос Винисиус оформил хет-трик, а Лукас Моура забил красивый мяч со штрафного.

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Точку в матче поставил 16-летний дебютант "шпор" Алфи Девайн, который уверенно убрал защитника и пробил в ближний угол. 5:0 – подопечные Моуринью шагают в 1/16 финала Кубка Англии.