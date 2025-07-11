Шахтер легко разобрался со словенским Бринье Гросупле в контрольном матче со счетом 5:0. Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 5:0

Голы: Эгиналдо, 45+1, Траоре, 47, 60, 67, Гочолейшвили, 79

Шахтер с хет-триком Траоре разбил словенский Бринье – очередной разгром от "горняков" после феерии в Лиге Европы

Шахтер после яркой победы над Ильвесом в Лиге Европы поиздевался над своим следующим соперником – представителем Второй лиги Словении Бринье Гросупле. В первом тайме словенская команда довольно долго держалась, но в конце тайма Эгиналдо открыл счет в матче.

Во второй половине подопечные Арды Турана добили соперника: хет-трик оформил Траоре, а финальную точку с пенальти поставил Гочолейшвили.

Шахтер триумфально дебютировал с Тураном – "горняки" забили Ильвесу 6 голов в квалификации ЛЕ, Алиссон оформил 2+2