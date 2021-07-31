Байли открыл счет уже на 10-й минуте, замкнув подачу с углового. Испанцы отыгрались благодаря грубой ошибке Синго. Правый защитник "слонов" слишком легко сбрасывал мяч голкиперу, и Ольмо не простил.

Испания дожала Кот-д'Ивуар и пробилась в 1/2 Олимпиады – исторический триллер с VAR и драмой защитников Барселоны и МЮ

Второй тайм долго оставался "сухим", но концовка превратилась в настоящую драму. На 90+1 минуте Градель сенсационно вывел Кот-д'Ивуар вперед – рикошет смутил Симона. Крошек времени испанцам хватило, чтобы избежать вылета. Защита африканцев снова сыграла ужасно, подарив гол джокеру Рафе Миру. На экстратайм силы остались только у Испании. Байли "привез" волейбольный пенальти, а Мир успел оформить хет-трик – 5:2.