В воскресенье, 21 сентября, запланированы три матча 4-го тура Бундеслиги. Результаты и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Бундеслига 2025/26, 4-й тур

Айнтрахт – Унион – 3:4

Голы: Браун, 45+4, Узун, 80, Буркардт, 87 (пен.) – Анса, 9, Берк, 32, 53, 56

Байер – Боруссия М – 1:1

Голы: Тильман, 70 – Табакович, 90+2

Боруссия Д – Вольфсбург – начало в 20:30

Игровой день открывали Айнтрахт и Унион. Посреди недели франкфуртцы разбили Галатасарай (5:1) в ЛЧ, но сегодня им самим было несладко.

Айнтрахт и Спортинг одержали победы в первом туре ЛЧ – Соперники отпраздновали в стиле Лаудрупа и унизили капитана

За полчаса Анса и Берк создали для Униона комфортное преимущество, воспользовавшись передачами Андрея Илича. Под занавес тайма Браун один мяч отквитал, но после перерыва Айнтрахт "глотает" еще два. Берк оформил хет-трик, а Илич – покер ассистов!

Казалось, что вопрос победителя решен. Впрочем, Айнтрахт в течение семи минут снова сократил отставание до минимального. Рефери компенсировал аж 10 минут, тренера берлинцев Штеффена Баумгарта удалили, но подопечные устояли – 4:3. Теперь обе команды имеют по 6 очков.

Байер же в родных стенах принимал гладбахскую Боруссию. Поединок оказался равным в плане активности команд, однако "фармацевты" создавали на порядок острее моменты. С другой стороны, именно они пропустили первыми – Карсторп мог вывести "жеребцов" вперед еще на 23-й минуте. Его гол отменили из-за офсайда.

Открыть счет Леверкузену удалось аж на 70-й минуте усилиями Тильмана, но на большее хозяев не хватило. Более того – в компенсированное время Боруссия Мёнхенгладбах отыгралась вследствие подачи с углового, которую замкнул Табакович. В итоге, финальный свисток результативную зафиксировал ничью. После победы в дебютном матче под руководством Каспера Юлманда "фармацевты" расписали вторую подряд "мировую" (в Копенгагене команда сыграла 2:2).

Кейн хет-триком принес очередные три очка Баварии, Гамбург впервые победил в Бундеслиге за 7 лет, Лейпциг переиграл Кельн