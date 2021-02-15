Арсенал в результативном матче переиграл Лидс в рамках 24-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Лидс.

Арсенал довольно быстро вышел вперед благодаря голу Обамеянга, который расшатал защитника и пробил в ближний угол ворот. Далее "канониры" контролировали ход встречи и заработали два пенальти, правда, один из них отменили после просмотра VAR. Обамеянг уверенно реализовал одиннадцатиметровый, а перед перерывом Бельерин завершил классную комбинацию.

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В начале второго тайма Обамеянг оформил хет-трик, замкнув передачу Смит-Роу на дальнюю штангу. Лидс только после четвертого пропущенного гола взялся отыгрываться, и дважды забил. Сначала Стрьойк замкнул навес Рафиньи с углового, а позже Кошта установил окончательный счет.

Таким образом, Арсенал набрал 34 очка и обогнал Лидс в борьбе за десятое место – подопечные Бьелсы остались одиннадцатыми из 32 пунктов.