Азиатская ЛЧ, 3-й тур

Группа С

Аль-Иттихад – Аль-Кува – 1:0

Гол: Хамед Аллах, 90+4

Группа D

Аль-Хиляль – Мумбаи Сити – 6:0

Голы: Митрович, 5, 67, 80, Милинкович-Савич, 75, Аль-Бурак, 82, Аль-Малки, 90+5

В отсутствие Карима Бензема (растяжение мышц) Аль-Иттихаду пришлось помучиться в домашнем матче с иракским Аль-Кува. Хозяева долгое время не могли пробить стену, развязка произошла в компенсированное ко второму тайму время. На 90+4-й минуте очередной навес Канте в штрафную площадь нашёл адресата – и Хамеду Аллаху удался точный удар. Благодаря этой победе Аль-Иттихад возглавил группу С, оторвавшись от ближайших преследователей на два очка.

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Аль-Хиляль без травмированного Неймара размазал по газону индийский Мумбаи Сити. Героями встречи стали Александар Митрович (хет-трик) и Мохаммед Аль-Бурак (гол и 3 ассиста). Также один из мячей на свой счёт записал экс-полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич. Эта победа обеспечила Аль-Хилялю первое место в группе D – команда Жорже Жезуша опережает Навбахор благодаря лучшей разнице мячей.