Испания разгромила Турцию в отборочном матче к ЧМ-2026 (6:0). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Сборная Испании на данный момент, пожалуй, является лучшей командой Европы – она продлила свою беспроигрышную серию до 27 матчей. Только за первый тайм "Фурия роха" нанесла по воротам соперника 13 ударов. Главными героями Испании стали Педри и Мерино: полузащитник Барселоны оформил дубль, а универсал Арсенала – хет-трик.

Также великолепно проявили себя в подыгрыше Оярсабаль и Ламин Ямаль. Капитан Реала Сосьедад оформил три голевые передачи, а звезда Барселоны – две.