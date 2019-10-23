Хет-трик Мбаппе в видеообзоре матча Брюгге – ПСЖ – 0:5

ПСЖ на выезде уничтожил Брюгге в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Брюгге – ПСЖ.

ПСЖ достаточно быстро повел в счете, Икарди уже на 7-й минуте отличился голом с передачи Ди Марии. После выхода Мбаппе на замену игра пошла куда живее. Сначала Килиан отличился сам, а уже через 2 минуты ассистировал Икарди. А в конце игры Мбаппе оформил хет-трик (обе голевые передачи отдал Ди Мария) и поставил точку в матче.

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Таким образом, ПСЖ набрал 9 очков и возглавляет группу A, Брюгге с 2 пунктами занимает 3 место.