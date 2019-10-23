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Хет-трик Мбаппе в видеообзоре матча Брюгге – ПСЖ – 0:5

08:25 225 Читати українською
Хет-трик Мбаппе в видеообзоре матча Брюгге – ПСЖ – 0:5
Килиан Мбаппе / соцсети

ПСЖ на выезде уничтожил Брюгге в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Брюгге – ПСЖ.

 
Мауро Икарди 7’
Килиан Мбаппе 61’
Мауро Икарди 63’
Килиан Мбаппе 79’
Килиан Мбаппе 83’
7’ Мауро Икарди
61’ Килиан Мбаппе
63’ Мауро Икарди
79’ Килиан Мбаппе
83’ Килиан Мбаппе

ПСЖ достаточно быстро повел в счете, Икарди уже на 7-й минуте отличился голом с передачи Ди Марии. После выхода Мбаппе на замену игра пошла куда живее. Сначала Килиан отличился сам, а уже через 2 минуты ассистировал Икарди. А в конце игры Мбаппе оформил хет-трик (обе голевые передачи отдал Ди Мария) и поставил точку в матче.

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Таким образом, ПСЖ набрал 9 очков и возглавляет группу A, Брюгге с 2 пунктами занимает 3 место.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Брюгге - ПСЖ Видеоновости Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария Мауро Икарди Мауро Икарди Брюгге Брюгге
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