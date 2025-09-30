Реал разгромил Кайрат в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов (5:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Благодаря хет-трику в ворота Кайрата Килиан Мбаппе опередил полузащитника Ванкувер Уайткэпс Томаса Мюллера по количеству забитых голов в Лиге чемпионов. Теперь у француза 58 голов в главном европейском клубном турнире, а у Мюллера – 57.

В случае со вторым голом ассист на Мбаппе отдал Тибо Куртуа. Он стал лишь вторым игроком Реала, который сделал голевую передачу в матче ЛЧ после Сантьяго Каньисареса (против Олимпиакоса в октябре 1997 года).

Другие голы в ворота казахстанской команды забивали Эдуардо Камавинга и Брайан Диас.

Реал выиграл с разницей в пять или более мячей в выездном матче ЛЧ впервые с октября 2021 года. Тогда со счетом 0:5 пострадал донецкий Шахтер.

Реал разгромил Кайрат в Казахстане – Мбаппе оформил хет-трик, Куртуа выполнил ассист