В рамках воскресной программы 8-го тура Бундеслиги Майнц на выезде уверенно переиграл Фрайбург. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 8-й тур

Фрайбург – Майнц – 1:3

Голы: Петерсен, 63 – Матета, 2, 34, 40

Кельн – Унион Берлин – начало в 19:00

Фрайбург в родных стенах принимал Майнц. Уже на 2-й минуте Матета реализовал выход один на один с голкипером и вывел гостей вперед. Еще до конца первого тайма тот же Матета положил еще два, записав в свой актив хет-трик. Команды ушли на перерыв с разгромным счетом – 0:3.

"Я забил лишь 4, ведь вы меня заменили": Холанд потроллил Фавра, который перепутал количество голов форварда Герте

После перерыва хозяевам удалось отквитать один гол – отличился Петерсен. Однако, это оказалось все, на что были способны игроки Фрайбурга. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромное поражение Фрайбурга – 1:3. Майнц одержал первую победу в чемпионате и благодаря набранным очкам покинул зону вылета.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ