toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИЙ ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ МАРИУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Хет-трик Марсьяля в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед

06:30 - Читати українською
Хет-трик Марсьяля в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
Марсьяль и Погба / твиттер Манчестер Юнайтед

В рамках 31-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед дома разгромил Шеффилд Юнайтед (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед.

7’ Антони Марсьяль
44’ Антони Марсьяль
74’ Антони Марсьяль
 
7’ Антони Марсьяль
44’ Антони Марсьяль
74’ Антони Марсьяль

Уже в самом начале встречи главные герои поединка – Рашфорд и Марсьяль – организовали первое взятие ворот. Англичанин мощно прострелил, а Антони в падении замкнул передачу. Перед самым перерывом Марсьяль оформил дубль, точно пробив после классного паса Ван-Биссаки. А во второй половине француз оформил хет-трик, хладнокровно перебросив голкипера после передачи Рашфорд.

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед уничтожил Шеффилд, Вулверхэмптон одолел Борнмут: 31 тур АПЛ, среда

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 49 очков и поднялся на 5 место, Шеффилд с 44 пунктами остался восьмым.

blog_ava
Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издалека
00:24
423
Теги
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Англия Маркус Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед Антони Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Срна получил новую должность в Шахтере
    Україна — 24 июнь1026 Срна получил новую должность в Шахтере
13
час
:
58
мин
Челси
22:15
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук