Хет-трик Марсьяля в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед

В рамках 31-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед дома разгромил Шеффилд Юнайтед (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед.

Уже в самом начале встречи главные герои поединка – Рашфорд и Марсьяль – организовали первое взятие ворот. Англичанин мощно прострелил, а Антони в падении замкнул передачу. Перед самым перерывом Марсьяль оформил дубль, точно пробив после классного паса Ван-Биссаки. А во второй половине француз оформил хет-трик, хладнокровно перебросив голкипера после передачи Рашфорд.

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Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 49 очков и поднялся на 5 место, Шеффилд с 44 пунктами остался восьмым.