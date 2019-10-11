Хет-трик Левандовски в видеообзоре матча Латвия – Польша – 0:3

Сборная Польши на выезде разбила Латвию в рамках отборочного матча к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Латвия – Польша.

Евро-2020, квалифікация

Группа G

Латвия – Польша – 0:3

Голы: Левандовски, 9, 13, 76

Сборная Польши разгромила Латвию. Главным героем матча стал Роберт Левандовски, который открыл счет на 9-й минуте, а уже через 4 минуты оформил дубль. На этом звездный поляк не остановился и во второй половине третий раз отметился забитым голом. К слову, Левандовски отметился 17 голом за последние 13 матчей, информирует Squawka.

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Таким образом, Польша набрала 16 очков и возглавляет группу G, Латвия занимает последнюю позицию по 0 зачетных баллов.