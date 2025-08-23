Бавария получила комфортное преимущество в середине тайма, когда Олисе и Диас мощными ударами едва не сломали ворота Гулаши. Перед перерывом француз оформил дубль.

Бавария забила 6 голов Лейпцигу в матче-открытии Бундеслиги – Кейн сделал хет-трик за 14 минут, Диас оформил 1+2

Во второй половине за дело взялся Харри Кейн. Бомбардир Баварии наколотил 3 мяча за 13 минут! В последнем голе следует отметить и прорыв центрбека Кима через полполя. 6:0 – чемпион мощно начинает защиту титула, а РБ Лейпциг явно захочет быстро забыть это избиение.