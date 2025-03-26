Хет-трик Эдегора из ассистов в видеообзоре матча Израиль – Норвегия – 2:4
Норвегия обыграла Израиль в матче 2-го тура отбора к ЧМ-2026. Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
Матч против Израиля стал для полузащитника Арсенала Мартина Эдегора принципиальным после того, как правый защитник соперника Даса назвал его "невежей". Даса произнёс это слово в адрес Эдегора после того, как норвежец раскритиковал УЕФА – по его мнению, Израиль следовало дисквалифицировать из официальных турниров подобно России – за войну против Палестины.
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В игре на нейтральном поле (формально – домашнем для Израиля) Эдегор блистал: он оформил три голевые передачи – на Мёллер Волфе, Сёрлота и Холанда. Ещё один гол за норвежцев с передачи Берге забил Айер.
В составе израильтян отличились Абу Фани и Тургеман.