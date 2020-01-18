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Хет-трик Иммобиле в видеообзоре матча Лацио – Сампдория – 5:1

18 января 20:25 56 Читати українською
Хет-трик Иммобиле в видеообзоре матча Лацио – Сампдория – 5:1
Иммобиле и Кайседо / Твиттер Лацио

Лацио уничтожил Сампдорию в матче 20 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

7’ Фелипе Кайседо
16’ Чиро Иммобиле
21’ Чиро Иммобиле
54’ Бартоломеу Жасинту Бастуш
65’ Чиро Иммобиле
 
Кароль Линетти 70’
Юлиан Чабот 74’
7’ Фелипе Кайседо
16’ Чиро Иммобиле
21’ Чиро Иммобиле
54’ Бартоломеу Жасинту Бастуш
65’ Чиро Иммобиле
70’ Кароль Линетти
74’ Юлиан Чабот

Римляне организовали разгром за 13 минут первого тайма. Счет открыл Кайседо на 7-й, позже двумя голами его поддержал главный бомбардир "орлов" Иммобиле.

Лаціо на власному полі завдяки хет-трику Іммобіле знищив Сампдорію і впритул наблизився до другої сходинки

Лацио добил соперника во второй половине. Центрбек Бастуш результативно вышел на замену, а Иммобиле забил свой третий мяч (два с пенальти). Сейчас именно лидер атак римлян является лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы – в его активе 23 гола. Сампдория же смогла ответить только мячем престижа от Линетти.

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