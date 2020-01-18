Хет-трик Иммобиле в видеообзоре матча Лацио – Сампдория – 5:1

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Реал обыграл Севилью благодаря дублю Каземиро – Зидан деклассировал Лопетеги, VAR снова спровоцировал скандал
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Луго – Альбасете: Кравец получил овации стоя, Зозуля упустил лучший шанс, но стал лидером креатива, ужасы VARИспания — 18 янв 257
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Ман Сити драматично потерял очки дома – конкурент Зинченко ассистировал на камбэк, но экс-звезда Шахтера всех шокировалАнглия — 18 янв 1656
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Манчестер Сити – Кристал Пэлас: Зинченко продолжает печальную серию – онлайн-трансляция матча АПЛАнглия — 18 янв 2373