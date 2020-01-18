Хет-трик Иммобиле в видеообзоре матча Лацио – Сампдория – 5:1

Лацио уничтожил Сампдорию в матче 20 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Римляне организовали разгром за 13 минут первого тайма. Счет открыл Кайседо на 7-й, позже двумя голами его поддержал главный бомбардир "орлов" Иммобиле.

Лаціо на власному полі завдяки хет-трику Іммобіле знищив Сампдорію і впритул наблизився до другої сходинки

Лацио добил соперника во второй половине. Центрбек Бастуш результативно вышел на замену, а Иммобиле забил свой третий мяч (два с пенальти). Сейчас именно лидер атак римлян является лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы – в его активе 23 гола. Сампдория же смогла ответить только мячем престижа от Линетти.