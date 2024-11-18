В поединке 6-го тура Лиги наций норвежцы разгромили казахов (5:0). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Лига наций, 6-й тур, группа В3

Норвегия – Казахстан – 5:0

Голы: Холанд, 23, 37, 71, Сьорлот, 41, Нуса, 76

Австрия драматично упустила победу и отправляется в стыки, хет-трик Холанда помог Норвегии повыситься в классе

В заключительном матче сезона в Лиге наций Норвегия на своем поле разгромила Казахстан. За хозяев хет-триком отметился форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, также по голу забили Александер Сёрлот и Антонио Нуса.

Победа вывела норвежцев с первой строчки в элиту Лиги наций. В свою очередь Казахстан с 1 очком и российским тренером Станиславом Черчесовым опустился в дивизион С.