Хет-трик Фирмино и гениальный ассист Салаха в видеообзоре матча Уотфорд – Ливерпуль – 0:5
17:08 - Читати українською
Ливерпуль разгромил Уотфорд в 8-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Садио Мане 9’
Роберто Фирмино 37’
Роберто Фирмино 52’
Мохамед Салах 54’
Роберто Фирмино 90+1’
9’ Садио Мане
37’ Роберто Фирмино
52’ Роберто Фирмино
54’ Мохамед Салах
90+1’ Роберто Фирмино
Избиение началось на 9-й минуте, когда Салах шведой вырезал роскошную передачу на Мане. До перерыва преимущество "красных" удвоил Фирмино.
Ливерпуль разбил Уотфорд и возглавил турнирную таблицу – Мане забил 100-й гол в АПЛ, Фирмино оформил хет-трик
Во второй половине Ливерпуль даже не думал сбрасывать обороты. Салах к ассисту добавил еще и красивый гол, а Фирмино оформил хет-трик. 5:0 – команда Клоппа продолжает идти без поражений и по крайней мере до матча Челси захватывает лидерство в АПЛ.
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