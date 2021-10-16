Избиение началось на 9-й минуте, когда Салах шведой вырезал роскошную передачу на Мане. До перерыва преимущество "красных" удвоил Фирмино.

Ливерпуль разбил Уотфорд и возглавил турнирную таблицу – Мане забил 100-й гол в АПЛ, Фирмино оформил хет-трик

Во второй половине Ливерпуль даже не думал сбрасывать обороты. Салах к ассисту добавил еще и красивый гол, а Фирмино оформил хет-трик. 5:0 – команда Клоппа продолжает идти без поражений и по крайней мере до матча Челси захватывает лидерство в АПЛ.