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Хет-трик Диогу Жоты в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Эспаньол – 4:0

12:19 53 Читати українською
Хет-трик Диогу Жоты в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Эспаньол – 4:0
Диогу Жота / Твиттер ФК Вулверхэмптон

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Эспаньол на выезде был разгромлен Вулверхэмптоном. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

15’ Диогу Жота
53’ Рубен Невеш
67’ Диогу Жота
82’ Диогу Жота
 
15’ Диогу Жота
53’ Рубен Невеш
67’ Диогу Жота
82’ Диогу Жота

Эспаньол, идущий в чемпионате Испании последним, в первом еврокубковом матче года подвергся разгрому от Вулверхэмптона.

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Героем встречи стал португальский полузащитник Диогу Жота, которому удалось оформить хет-трик. Еще один португалец в составе "волков" Рубен Невеш четвертым голом сумел похоронить надежды "попугаев" на выход в следующий раунд соревнований.

В конце концов, у "бело-синих" будет такая попытка через неделю, 27 февраля, на Корнелья-Эль Прат.

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