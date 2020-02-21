Хет-трик Диогу Жоты в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Эспаньол – 4:0

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Эспаньол на выезде был разгромлен Вулверхэмптоном. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Эспаньол, идущий в чемпионате Испании последним, в первом еврокубковом матче года подвергся разгрому от Вулверхэмптона.

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Героем встречи стал португальский полузащитник Диогу Жота, которому удалось оформить хет-трик. Еще один португалец в составе "волков" Рубен Невеш четвертым голом сумел похоронить надежды "попугаев" на выход в следующий раунд соревнований.

В конце концов, у "бело-синих" будет такая попытка через неделю, 27 февраля, на Корнелья-Эль Прат.

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