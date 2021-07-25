Франция дожала Южную Африку в невероятной перестрелке на Олимпиаде. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Африканцы имели ощутимое преимущество на протяжении первого тайма, однако благополучно упустили все свои моменты. Не помог даже пенальти – Сингх с "точки" вколотил в перекладину.

Франция отскочила в сумасшедшем матче на Олимпиаде – хет-трик Жиньяка наказал эффектную команду с защитником Миная

После перерыва началось настоящее безумие. ЮАР трижды выходила вперед и трижды позволяла 35-летнему Жиньяку сравнять счет. В компенсированное время нападающий мексиканского Тигрес еще и отдал точную передачу под решающий гол Саванье – 4:3.