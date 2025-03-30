Карпаты в дома уничтожили Черноморец в матче 22-го тура УПЛ сезона 2024/25, который состоялся 30 марта 2025 года. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Главным героем матча стал Бруниньо. Сначала, на 41-й минуте, арбитр после просмотра VAR назначил пенальти за фол Рудько на Костенко. Бразилец вывел свою команду вперед, переиграв вратаря Черноморца. Спустя 2 минуты, Карпаты снова заработали пенальти и на 45-й минуте Бруниньо повторно взялся исполнять его. На этот раз Рудько также не смог спасти свою команду.

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После перерыва, на 50-й минуте, Бруниньо завершил великолепную контратаку Карпат, взяв игру на себя. Проход в штрафную и сильный удар в дальний угол – хет-трик для бразильца! На 56-й минуте Ян Костенко, после передачи от Бруниньо, замкнул мяч в ворота Черноморца, увеличив преимущество до 4:0.

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