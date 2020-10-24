Хет-трик Бэмфорда в видеообзоре матча Астон Вилла – Лидс – 0:3
10:11 - Читати українською
Астон Вилла потерпела поражение в матче 6 тура АПЛ против Лидса. Смотрите видеообзор поединка.
завершено
Патрик Бэмфорд 55’
Патрик Бэмфорд 67’
Патрик Бэмфорд 74’
55’ Патрик Бэмфорд
67’ Патрик Бэмфорд
74’ Патрик Бэмфорд
Астон Вилла имела значительное преимущество и вполне могла рассчитывать на продолжение победной серии. Капитан Лидса Айлинг выбил мяч с линии ворот, а Грилиш испортил сумасшедший сольный проход слабым ударом.
Лидс нанёс первое поражение Астон Вилле в сезоне – Бэмфорд оформил рекордный хет-трик
Бирмингемцев наказали после перерыва. Нападающий гостей Патрик Бэмфорд оформил хет-трик, подтвердив статус одного из открытий старта АПЛ. Особенно запомнился второй гол бомбардира "павлинов" – точный удар в девятку с 20 метров.
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