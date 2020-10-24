Астон Вилла потерпела поражение в матче 6 тура АПЛ против Лидса. Смотрите видеообзор поединка.

Астон Вилла имела значительное преимущество и вполне могла рассчитывать на продолжение победной серии. Капитан Лидса Айлинг выбил мяч с линии ворот, а Грилиш испортил сумасшедший сольный проход слабым ударом.

Лидс нанёс первое поражение Астон Вилле в сезоне – Бэмфорд оформил рекордный хет-трик

Бирмингемцев наказали после перерыва. Нападающий гостей Патрик Бэмфорд оформил хет-трик, подтвердив статус одного из открытий старта АПЛ. Особенно запомнился второй гол бомбардира "павлинов" – точный удар в девятку с 20 метров.