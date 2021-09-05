Хет-трик Бейла в видеообзоре матча Беларусь – Уэльс – 2:3
Беларусь и Уэльс встречались в рамках квалификации к ЧМ-2022. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
ЧМ-2022, квалификация
Группа Е
Беларусь – Уэльс – 2:3
Голы: Лисакович, 29 (пен.), Седько, 31 – Бейл, 6 (пен.), 69 (пен.), 90+3
Беларусь упустила победу над сборной Уэльса – Бейл хет-триком сотворил чудо в России
Главная звезда номинальных гостей Гарет Бейл помог своей команде осуществить впечатляющий камбэк в напряженном матче против сборной Беларуси.
На перерыв валлийцы шли, уступая со счетом 1:2. Во втором тайме полузащитник Реала сумел выровнять положение, а за несколько секунд до финального свистка точным ударом вырвал победу.
Уэльс пока остается на третьем месте в группе Е, уступая Чехии и Бельгии.
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