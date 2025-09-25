В рамках 6-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 6-й тур

Алавес – Хетафе – 1:1

Голы: Арамбари, 63 – Гевара, 71

Атлетико – Райо Вальекано – 3:2

Голы: Альварес, 15, 80, 88 – Чаваррия, 45+1, А, Гарсия, 70

Реал Сосьедад – Мальорка – 1:0

Голы: Оярсабаль, 49

Алавес в родных стенах принимал Хетафе. Гости работали в фирменном стиле, больше мешая сопернику, чем думая о собственном футболе. Что и говорить – подопечные Пепе Бордаласа провели всего 6 ударов, 4 из которых были заблокированы. Суммарная острота действий мадридцев составила мизерные 0,18 ожидаемых голов, а в штрафной команда совершила всего 9 касаний к мячу.

Впрочем, такой футбол не помешал открыть счет на 63-й минуте. Милья нанес дальний удар, а мяч в штрафной удачно срикошетил на ногу Арамбари. Так Хетафе забил свой единственный гол, даже не создав острых моментов.

Алавес был значительно активнее и острее. Баски нанесли 10 ударов на 0,58 xG, 15 раз цеплялись за мяч в штрафной и до 60-й минуты должны были забивать дважды. Помешали сейвы Сории – и если с выстрелом Диаса он должен был справиться, то спасение в моменте с Реббахом выглядел удивительно.

Впрочем, хозяева сумели отыграться после углового и скидки от Тони Мартинеса на дальнюю штангу. Гевара сыграл на замыкании, установив окончательный счет. 1:1 в Витория-Гастейс! Этот результат позволил Хетафе подняться в топ-6 Ла Лиги.

Атлетико в мадридском дерби принимал Райо Вальекано. Обе команды пытались одержать вторую победу в сезоне. "Матрасники" так настроились, что открыли счет уже на 15-й минуте усилиями Альвареса, которому удалось замкнуть кросс от Льоренте – но развить этот успех в первом тайме не удалось.

До перерыва подопечные Чоло Симеоне провели всего 4 удара по воротам. Столько же имел Райо, который отыгрался в компенсированное время – это Чаваррия зарядил в ближнюю девятку метров с 30-ти! Через семь минут после старта второго тайма "молнии" могли и удвоить собственное преимущество в результате отскока на Паласона, однако его выстрел с метра парировал Облак!

На 79-й минуте Райо Вальекано таки вырвался вперед. Паласон вывел Альваро Гарсию один на один, а тот не промахнулся – вот только уже на 80-й Альварес сравнял счет. Хулиан оформил дубль, сыграв на добивании после замыкания кросса. 2:2!

В общем, Атлетико доминировал после перерыва, имея 15:5 по ударам, поэтому ничья казалась несправедливой. Альварес тоже так считал, сделав хет-трик на 88-й минуте – аргентинец принял пас от Джулиано Симеоне и метров с 25-ти отправил его в правую девятку. 3:2! Райо капитулировал, продлив безвыигрышную серию до пяти туров.

В параллельной встрече Реал Сосьедад и Мальорка сражались за первую победу в сезоне. Баски были значительно активнее и острее. Они могли открывать счет на 18-й минуте после прострела, который с линии вратарской замыкал Барренечеа – Лео Роман достал мяч из-под ближней стойки.

На 69-й же минуте забивать должен был Кубо, который расстреливал дальний угол с нескольких метров. Перед пустыми воротами мяч остановил защитник Раильо.

Мальорка огрызнулась врыванием Джозефа на правый фланг штрафной площадки с плотным ударом, который потянул Ремиро.

Но лучших моментов балеарцы не создали. Сосьедад же конвертировал свое преимущество в гол Оярсабаля, проведенный в начале второго тайма. Микель завершил классную комбинацию с Кубо и Барренечеа, замкнув прострел последнего – 1:0. Именно с этим счетом матч и подошел к концу. "Чурри-урдин" наконец победили.

