Хет-трик Альвареса и пушка с 30 метров в видеообзоре матча Атлетико – Райо Вальекано – 3:2
Атлетико дожал Райо Вальекано в матче 6-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор игры.
завершено
Хулиан Альварес "размочил" счет на 15-й минуте, одним касанием мастерски поймав подачу Льоренте. Ответ Райо в компенсированное время был еще эффектнее – Чаваррия влепил в девятку пушкой с 30 метров.
После перерыва Альваро Гарсия реализовал "футбольный буллит", и впереди уже гости. Впрочем, Альварес хотел забрать все три очка. Чемпион мира сыграл на добивании и добавил еще один шедевр матча ударом в девятку – хет-трик "Паука", победа Атлетико 3:2.
