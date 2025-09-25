Хулиан Альварес "размочил" счет на 15-й минуте, одним касанием мастерски поймав подачу Льоренте. Ответ Райо в компенсированное время был еще эффектнее – Чаваррия влепил в девятку пушкой с 30 метров.

Хет-трик Альвареса принес Атлетико победу над Райо, Сосьедад выиграл первый матч в сезоне, Хетафе поднялся в топ-6

После перерыва Альваро Гарсия реализовал "футбольный буллит", и впереди уже гости. Впрочем, Альварес хотел забрать все три очка. Чемпион мира сыграл на добивании и добавил еще один шедевр матча ударом в девятку – хет-трик "Паука", победа Атлетико 3:2.

Месси красивым дублем помог Интеру Майами разбить Нью-Йорк Сити и выйти в плей-офф МЛС