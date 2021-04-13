Победа над Сельтой из Виго в 30-м туре Примеры стала особенной для защитника Севильи Хесуса Наваса.

Капитан нервионцев первым в истории Севильи одержал 200 побед в Ла Лиге, сообщает Opta Sports.

Голевой фестиваль в видеообзоре матча Сельта – Севилья – 3:4

Поединок против "кельтов" стал 408-м появлением Хесуса Наваса в чемпионате. Все матчи в родном первенстве он провел в составе андалусийцев, в составе которых дебютировал еще в сезоне 2003/04. За этот период, кроме четырех сезонов в рядах английского Манчестер Сити, универсал завоевал 2 Кубка Испании, 1 Суперкубок страны, 3 кубка Лиги Европы и Суперкубок УЕФА-2006.

В нынешнем сезоне Хесус Навас провел 36 матчей во всех турнирах, в которых оформил 6 результативных передач.

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