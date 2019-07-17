Хесе закрутил роман с бывшей игрока Барселоны – пышногрудую блондинку называют "каталонской Барби"

Нападающий ПСЖ Хесе Родригес недолго оставался без пары после развода с Аурой Руис.

Новой пассией 26-летнего испанского вингера стала пышногрудая модель Ханира Барм, более известная как "каталонская Барби".

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Хесе официально объявил о романтических отношениях с эффектной блондинкой лишь несколько дней назад через социальную сеть Инстаграм, однако вскоре выяснилось, что влюбленные встречаются еще с осени прошлого года.

Ранее девушка крутила роман с представителем молодежной команды Барселоны Патриком Габарроном, который перебрался в римский Лацио летом 2015 года.

Отметим, что Хесе, который не может закрепиться в ПСЖ, воспитывает трех сыновей, младшему – 2 года. Он тяжело болеет с рождения и проживает со своей матерью.

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