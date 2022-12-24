На первом после деоккупации Херсона заседании облсовета приняли решение лишить депутатов-коллаборантов права слова и участия в заседаниях совета, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель облсовета Александр Самойленко.

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Решение касается двух конкретных персон – Эдуарда Репилевского и Виталия Булюка.

Напомним, Репилевский – владелец команды Таврия-Симферополь. В 2014 году клуб прекратил свое существование после аннексии Крыма Россией. В 2016-м он был восстановлен в Херсонской области, однако полномасштабное нападение РФ вторично заставило его покинуть футбольную карту Украины. Репилевский наладил каналы сбыта сельхозпродукции в оккупированный Крым и перерегистрировал свои компании в Красноперекопске. Областная прокуратура сообщила ему о подозрении в коллаборационной деятельности.

Булюк стал "заместителями председателя" назначенной захватчиками "военно-гражданской администрации" Херсонской области. Ему было объявлено подозрение в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК). В декабре автомобиль Булюка взорвали во временно захваченном россиянами Скадовске.

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