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Хенрик Ларссон снова возглавил Хельсинборг – 4 года назад он ушел из-за нападения фанатов на своего сына

07:30 55 Читати українською
Хенрик Ларссон снова возглавил Хельсинборг – 4 года назад он ушел из-за нападения фанатов на своего сына
Хенрик Ларссон / Хельсинборг

Легендарный шведский экс-футболист Хенрик Ларссон стал главным тренером Хельсинборга.

Шведский Хельсинборг объявил о назначении на пост главного тренера экс-игрока Барселоны, Манчестер Юнайтед, Селтика и других клубов Хенрика Ларссона. Контракт подписан на 1 год, сообщает официальный сайт клуба.

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К слову, Ларссон уже возглавлял Хельсинборг, с 2015-го по 2016-й год. Под его руководством 7-кратный чемпион Швеции вылетел во второй по силе дивизион.

Тогда, в 2016-м году, после поражения в матче за сохранение места в высшем дивизионе страны, фанаты команды выбежали на поле стадиона и избили сына Ларссона, который тогда играл в нападении Хельсинборга.

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Мир Хенрик Ларссон Хенрик Ларссон Хельсинборг Хельсинборг
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