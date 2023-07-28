Стивену Джерарду, возглавившему летом саудовский клуб, удалось убедить 33-летнего игрока присоединиться к его команде. Аль-Иттифак представил Хендерсона, сделав красивое видео, но замазал одну деталь.

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Дело в том, что в видео-презентации были использованы фото, где у экс-капитана Ливерпуля была радужная повязка в поддержку ЛГБТ сообществ. В Саудовской Аравии однополые отношения запрещены на законодательном уровне. Поэтому пресс-служба клуба просто зарисовала повязку черным и сопроводила видео надписью: "Капитан, который подает пример на каждой тренировке и в каждом матче".

После публикации видео Джордана Хендерсона раскритиковали фанаты Ливерпуля, а также представители ЛГБТ сообщества. Игрока обвинили в том, что он закрыл глаза на проблемы прав человека в Саудовской Аравии.

"Он представлял себя сторонником уважения к женщинам и прав ЛГБТ. Он перешел к режиму, в основе которого нет никаких ценностей. Это заставляет нас сомневаться в подлинности любых его прежних обязательствах. Это полностью запятнает его как человека, но не как игрока. Поэтому мы очень разочарованы и расстроены его решением, а также той болью и расколом, которое оно вызвало", – цитирует Sky представителя ЛГБТ сообщества.

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