Хендерсон вылетел на длительный срок – капитан не поможет Ливерпулю в важных матчах

Полузащитник мерсисайдского клуба Джордан Хендерсон приступил к восстановлению после травмы.

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон, получивший травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико, прошел сегодня медицинское обследование и узнал окончательный вердикт врачей, сообщает официальный сайт клуба.

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У 29-летнего полузащитника диагностировано травму подколенного сустава. Футболист сборной Англии пропустит минимум три недели и, таким образом, не поможет своей команде в матче Лиги чемпионов.

В любом случае, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп остался доволен выводами врачей, поскольку считает, что "все могло быть гораздо хуже, ведь это сустав".

Кроме еврокубкового поединка Хендерсон не сыграет в чемпионате Англии против Вест Хэма (24 февраля), Уотфорда (29 февраля) и Борнмута (7 марта). В команде очень надеются, что их капитан успеет восстановиться к мерсисайдскому дерби – матч с Эвертоном состоится 16 марта.

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