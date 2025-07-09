Чтобы усилить команду опытом и лидерскими качествами, Аякс приобрел Хендерсона у Аль-Иттифака в январе 2024 года. Первые шесть месяцев были тяжелыми, но в прошлом сезоне Хендерсон оказался бесценным игроком для "красно-белых". Однако теперь 35-летний англичанин решил попробовать свои силы в другом месте.

Скандал в Аяксе: игрокам запретили появляться в клубе, решение объявили в WhatsApp

Учитывая его высокую зарплату, расставание было выгодным для обеих сторон. Хотя у Хендерсона остается еще год по контракту, Аякс отпустит его на правах свободного агента. Об этом информирует VI.

Амстердамский клуб предоставил Хендерсону несколько дополнительных выходных в связи со смертью его бывшего одноклубника Диогу Жоты. В среду он отправился в Зейст, где Аякс проводил тренировочный сбор, чтобы попрощаться с товарищами по команде.

Челси обеспечил еврофинал Клубного ЧМ-2025 – лондонцы выбили Флуминенсе благодаря дебютным голам Жоау Педру