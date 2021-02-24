Капитан "красных" не смог доиграть матч против Эвертона (0:2) из-за проблем с пахом. Сегодня состоится детальное обследование Хендерсона, сообщает The Sun.

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Не исключено, что лидеру Ливерпуля понадобится операция. В худшем случае 30-летний хавбек пропустит 12 недель, которые будут означать вылет до конца сезона. Не следует забывать и о Евро-2020, который начнется 11 июня. Если восстановление Хендерсона затянется, то без важного игрока останется и сборная Англии.

Добавим, что хавбек Ливерпуля провел в текущем сезоне 28 матчей, отметился одним голом и одним ассистом. В лазарете "красных" с тяжелыми травмами также находятся ван Дейк и Гомес.

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