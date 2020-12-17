Дин Хендерсон вышел в стартовом составе МЮ на поединок против Шеффилд Юнайтед и ему было достаточно всего 5 минут, чтобы опозориться.

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В простой ситуации вратарь манкунианцев потерял мяч, позволив сопернику вплотную расстрелять пустые ворота. По информации СМИ, именно великолепная игра Дина на тренировках заставила Сульшера посадить на скамейку запасных основного голкипера Давида Де Хеа.

Стоит отметить, что Шеффилд Юнайтед находится на последней строчке АПЛ без побед в нынешнем сезоне.

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