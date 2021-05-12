"На данный момент Хендо не играет и не тренируется с нами, поэтому это будет общее решение Саутгейта и Джордана. Но, я думаю, шансы есть. К сожалению, не для нас, а для сборной Англии.

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Я даже и не был близок к чемпионату Европы, когда был игроком. Но я знаю, что чувствует человек, которому не удается реализовать важную личную цель. Это неприятно.

В случае с Вирджилом, я думаю, было понятно, что он не сможет сыграть на Евро. Чудес не бывает. Было очевидно, что в конце концов нужно будет принять такое решение. А с Хендо еще ничего не решено.

Послушайте, Джордан еще не тренировался с командой. Его очень долго не было. Но к чемпионату Европы он полностью восстановится и будет в хорошей форме. Это будет отличать его от других игроков сборной Англии, он отдохнет", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Хендерсон находится в лазарете мерсисайдцев еще с февраля, полузащитник перенес операцию.

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