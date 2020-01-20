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Хендерсон – о победе над Манчестер Юнайтед: Ливерпуль должен оставаться голодным

07:30 120 Читати українською
Хендерсон – о победе над Манчестер Юнайтед: Ливерпуль должен оставаться голодным
Джордан Хендерсон / Фото ФК Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон эмоционально прокомментировал встречу с МЮ (2:0) в рамках 23-го тура АПЛ.

15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

"Это что-то особенное. Ливерпуль наслаждается своим футболом.

Ассист Алиссона и очередной шаг мерсисайдцев к чемпионству в видеообзоре Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Нужно и дальше оставаться голодными и продолжать грезить чем-то большим", – цитирует Хендерсона BBC.

Напомним, победа над "красными дьяволами" фактически убила любую интригу в чемпионате Англии, ближайший преследователь мерсисайдцев Манчестер Сити отстает от лидера на 16 очков.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Ливерпуль победил во всех матчах, за исключением ничьей с МЮ в первом круге турнира.

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Англия Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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