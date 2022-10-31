Хекен впервые в истории стал чемпионом Швеции, подарив уникального триумфатора.
В Швеции завершается сезон. За тур до финиша определился обладатель титула.
Хекен – чемпион Швеции-2022. Это первый титул в истории клуба. До сих пор лучшим достижением было вицечемпионство-2012. Команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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Хекен оформил титул за тур до финиша, разгромив в дерби Гетеборг. Ближайший преследователь Юргорден отстал на девять очков. Предыдущий чемпион Мальмё вообще идет за пределами еврокубковой зоны.
В составе Хекена есть уникальный футболист-триумфатор. Оскар Удденес за последние три года выиграл три главных дивизиона Швеции: третью и вторую лигу с Вернамо, а теперь элиту с Гекеном. Оскару всего 20 лет.