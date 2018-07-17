Хеймир Хадльгримссон подал в отставку с поста главного тренера Исландии

Наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон покинул команду.

51-летний исландский специалист прекратил сотрудничество с национальной командой, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Исландии.

"Я принял решение покинуть команду после семи лет работы с ней. Я рад и благодарен ребятам, что мы создали настоящий командный дух", – сказал Хадльгримссон.

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Хеймир возглавил сборную Исландии в 2014 году (совместно со шведским наставником Ларсом Лагербеком), а с 2011 года входил в ее штаб. Под его руководством исландская команда в 2016 году дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, что стало сенсацией. На ЧМ-2018 в России исландцы заняли четвертое место в своей группе и не смогли выйти в плей-офф турнира.

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