Хедира требует у Ювентуса солидную компенсацию за разрыв контракта
22:52 - Читати українською
Полузащитник Юве Сами Хедира не намерен без боя покидать Турин.
Ювентус готов бесплатно отпустить Сами Хедиру, который зарабатывает в лагере действующего чемпиона Италии 6 млн евро в год, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
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Действующий контракт немецкого хавбека с Юве рассчитан до лета 2021-го. Если туринцы решат досрочно прекратить сотрудничество с Сами, то игрок планирует потребовать у клуба компенсацию в размере 3 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А Хедира провел 12 матчей, в которых отметился лишь одним ассистом.
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