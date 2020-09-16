Полузащитник Юве Сами Хедира не намерен без боя покидать Турин.

Ювентус готов бесплатно отпустить Сами Хедиру, который зарабатывает в лагере действующего чемпиона Италии 6 млн евро в год, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

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Действующий контракт немецкого хавбека с Юве рассчитан до лета 2021-го. Если туринцы решат досрочно прекратить сотрудничество с Сами, то игрок планирует потребовать у клуба компенсацию в размере 3 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Хедира провел 12 матчей, в которых отметился лишь одним ассистом.

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