Хедира меньше чем через четыре месяца после перехода в Герту завершит карьеру футболиста, сообщает пресс-служба берлинского клуба.

Сборная Германии официально объявила заявку на Евро-2020 – возвращение Мюллера и Хуммельса

Полузащитник "Старой дамы" в текущем розыгрыше Бундеслиги провел 8 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. К сожалению, концовку сезона 34-летний немец провел не на футбольном поле, так как в начале мая получил очередную сложную травму.

Добавим, что воспитанник Штутгарта также успел поиграть за Реал, Ювентус и Герту. Только с последней он не завоевал ни одного трофея. Родному клубу Хедира помог выиграть Бундеслигу, с Ювентусом обогатился аж 10-ю трофеями, а в Реале выиграл все возможные титулы на внутренней и международной арене. В частности, был важным игроком в команде Карло Анчелотти, которой покорилась "Ла Десима" – десятая победа в Лиге чемпионов для мадридского гранда.

Ты – настоящий футбольный фанат и обожаешь Лигу Чемпионов? Тогда дополни просмотр топовых матчей боксом от Pepsi и Lay's. Освежающий напиток и вкусные чипсы – идеальный выбор болельщика!

За свою национальную сборную начал выступать в 2009 году. В общем провел 77 матчей, в которых забил 7 голов. Вершиной можно считать победу на ЧМ-2014 в Бразилии. Также Хедира помогал Германии брать "бронзу" на ЧМ-2010 и на двух чемпионатах Европы – 2012-го и 2016.

"Золотая бутса": Левандовски бьет рекорд Мюллера, Месси с Роналду безнадежно отстали, Холанд выпал из топ-5