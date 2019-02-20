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Хедира пропустит месяц из-за аритмии сердца

14:32 1 Читати українською
Хедира пропустит месяц из-за аритмии сердца
Сами Хедира / Getty Images

У хавбека Ювентуса Сами Хедиры были проблемы с сердцем.

Немецкий футболист успешно прошел интервенционную терапию, а причина аритмии сердца была удалена. Хавбек сможет вернуться на поле примерно через месяц, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Напомним, ранее Хедира не поехал на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико из-за аретмии. Кроме того, немец не сыграет в ответном матче. Также 31-летний футболист не сможет принять участие в 4 матчах Серии А.

К слову, в активе Хедиры 15 матчей за Ювентус во всех турнирах в текущем сезоне, полузащитник отметился 2 голами.

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Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
до матча
7
час
:
24
мин
Ювентус
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Теги
Ювентус Ювентус Лига чемпионов Атлетико - Ювентус Сами Хедира Сами Хедира
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