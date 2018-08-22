Хедира отказался переходить в ПСЖ и продлит контракт с Ювентусом

Немецкий хавбек Ювентуса Сами Хедира решил продолжить карьеру в Турине.

Пари Сен-Жермен сделал официальный запрос относительно трансфера Сами Хедиры, но получил отказ, сообщает Tuttosport.

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31-летний немец не захотел продолжать карьеру в Париже несмотря на то, что после прихода Эмре Джана из Ливерпуля ему трудно будет завоевать место в стартовом составе.

Кроме того сообщается, что Хедира вскоре продлит контракт, который заканчивается после сезона 2018/19.

В текущем сезоне Хедира уже успел отличиться в первом туре Серии А.

