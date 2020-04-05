Хедира оригинально отпраздновал день рождения – вечеринка клонов

Карантин не мешает полузащитнику Ювентуса Сами Хедира положительно отпраздновать день рождения.

Поскольку в Италии действует режим самоизоляции, Хедира "пригласил" на свой день рождения своих клонов.

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"Сегодня получилась отличная вечеринка по случаю дня рождения", – подписал фотографию Сами на своей странице в Instagram.

К слову, Хедира провел за Ювентус 17 поединков во всех соревнованиях в текущем сезоне, записав в свой актив ассист.

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